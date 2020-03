Tien migranten gered uit vrachtwagen nabij Gent, vier verdachten opgepakt

"Tien mensenlevens, onder wie acht minderjarigen, zijn veiliger nu dankzij onze nauwe samenwerking met Belgische partners", zo meldt de NCA in een persbericht. De tien migranten zouden afkomstig zijn uit Zuidoost-Azië.

De tien werden aangetroffen in een vrachtwagen die een lading banden vervoerde. De bestuurder van de vrachtwagen, een 64-jarige man uit Glasgow, werd door de Belgische diensten opgepakt op basis van informatie van het Britse NCA.

De Britse diensten pakten vervolgens nog drie anderen verdachten op. Twee Ierse mannen, van 39 en 48, werden in het Britse Dover opgepakt op verdenking van het faciliteren van illegale immigratie. Een 30-jarige man werd vrijdag dan weer gearresteerd in County Antrim in Noord-Ierland. De drie mannen zijn in voorlopige hechtenis genomen en worden ondervraagd. Er worden ook huiszoekingen uitgevoerd in Noord-Ierland en Kent.