UGent doet onderzoek naar de Dodentocht: “Juiste motivatie helpt tegen pijn en verveling”

“Ik was heel nieuwsgierig naar hoe mensen zichzelf gemotiveerd kunnen houden tijdens monotone taken”, vertelt Joachim Waterschoot in het ochtendprogramma van Radio 2. “Ik heb zelf twee keer meegedaan aan de Dodentocht. De eerste keer viel dat heel goed mee, maar de tweede keer was helemaal niet zo leuk. Toen ik aan de finish kwam, had ik heel veel pijn. Ik vroeg me zelfs af waarom ik zo zot was om mee te doen. Het verschil tussen de twee keren was opmerkelijk, en dat werd dan de insteek van mijn doctoraat.”