Ultrakid Johannes (12) bereikt de finish van de Ultraman Challenge

Johannes Balbaert heeft in Israël de finish bereikt van de loodzware Ultraman Challenge. Dat is maar liefst 420 kilometer fietsen, 84 kilometer lopen en 10 kilometer zwemmen. Samen met triatleet Nico De Neef heeft Johannes vandaag de eindmeet gehaald. Johannes is 12 jaar en hij raakte na een zwaar auto-ongeval verlamd. Na een lange en harde training deed hij de voorbije drie dagen mee aan de Ultraman Challenge, met succes.