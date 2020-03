UZ Brussel wil lage emissiezone met 700 meter laten opschuiven

"Wij horen van een aantal patiënten en bezoekers dat het wel echt een probleem is", zegt Gina Volkaert, woordvoerster van het UZ Brussel. "Als ze vanop de ring de zone inrijden, is er geen enkele mogelijkheid om op een veilige manier om te keren. Er is daar namelijk een volle, witte lijn. Door de camera's enkele honderen meters op te schuiven kan dat probleem verholpen worden en kunnen de mensen de zone toch nog op een veilige manier uitrijden."

Het UZ Brussel is voor alle duidelijkheid niet tégen de lage-emissiezone. "We zijn zeker voorstander van de LEZ, want schone lucht houdt ook mensen uit het ziekenhuis, maar onze patiënten moeten op zijn minst de keuze hebben om de zone niet in te rijden", verduidelijkt Volkaert. Het UZ Brussel wil dus graag met Brussel Mobiliteit bespreken of het mogelijk is om de controlecamera's op te schuiven.