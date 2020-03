Verzekeringsmakelaar blijft overeind in digitale storm

Ons land is een beetje de vreemde eend in de bijt, want in andere landen (en zeker een markt als het Verenigd Koninkrijk) heeft dat digitale aanbod een veel groter marktaandeel. Daar sluiten klanten online wel op grote schaal verzekeringscontracten af met de maatschappijen. Dat dat in ons land niet gebeurt, heeft volgens Schamphelaere heel wat oorzaken: "De Belgische markt is historisch een makelaarsmarkt. Bovendien zijn verzekeringen vaak complex. Er is een groot aanbod aan verzekeringsproducten, er zijn verschillende polisvoorwaarden, verschillende waarborgen en daarvoor is een professioneel advies nodig."

Maar klanten hebben ook nood aan een menselijk contact. "Mensen gaan heel vaak digitaal zoeken naar informatie, maar als puntje bij paaltje komt, dan zoekt men een vertrouwenspersoon, iemand die bevestigt dat het gewenste product past bij hun behoeften. We zien dat ook bij schadegevallen. Dan heeft men nood aan iemand die zegt: "Wij gaan dit schadegeval voor u oplossen.""