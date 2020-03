Proces rond neergehaald vliegtuig MH17 gaat van start in Nederland: vijf vragen en antwoorden

De tenlastelegging is "moord", en dat is toch opvallend, want moord betekent dat het met "voorbedachten rade" was, terwijl er over het algemeen van wordt uitgegaan dat vlucht MH17 per ongeluk werd neergeschoten. Het burgervliegtuig zou voor een militair vliegtuig aanzien zijn.

De redenering van de aanklagers is dat er simpelweg geen Russisch wapentuig in Oekraïne mocht zijn, aangezien Rusland beweert dat het geen partij is in de oorlog.