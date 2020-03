53 Nobelprijswinnaressen, 1 Gouden Palm en 5 topchefs: gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen is nog ver weg

In 2019 stevenden we af op een mijlpaal met een recordaantal vrouwelijke bedrijfsleiders. Voor de tellingen is elke vrouw extra uiteraard een plus, maar mijlpaal is toch te sterk uitgedrukt. Het Amerikaanse tijdschrift Fortune dat jaarlijks de Fortune 500 opstelt -een rangschikking van Amerikaanse bedrijven op basis van hun jaaromzet- becijferde dat minder dan 7% een vrouwelijke CEO had. Daarnaast blijven vrouwen in verhouding tot mannen een veel groter deel van onbetaald werk op zich nemen zoals zorg en huishouden.

Als we naar de uitreiking van de Nobelprijzen kijken, spreken de cijfers ook boekdelen. Tussen 1901 en 2019 is de prijs uitgedeeld aan meer dan 900 personen, onder wie 53 vrouwen. Marie Curie werd de eerste winnares in 1903 samen met haar man in de categorie Natuurkunde. Acht jaar later won ze de prijs voor een tweede keer -ditmaal solo- in de categorie Scheikunde.