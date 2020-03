Vrouw uit Diepenbeek verongelukt met scooter nadat ze tegen signalisatie rond gat in de weg is gereden

De bestuurster van de scooter is een vrouw van 42 uit Diepenbeek. Ze is vanmorgen vroeg met haar scooter tegen de signalisatie van een werfgat gereden. Dat gat was al opgevuld met zand. Ze is van haar scooter gevallen en heeft dat niet overleefd.

De Watergroep is in die straat met werkzaamheden bezig, vandaar het gat. Burgemeester Rik Kriekels (N-VA) laat onderzoeken of dat werfgat goed genoeg beveiligd en goed aangegeven was.