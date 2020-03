Vrouwendag 2020: hoe versnellen we de ontwikkeling van al dat vrouwelijk potentieel?

Zo eenvoudig is het niet. Elk van ons heeft remmen en versnellingen in een loopbaan, in de eerste plaats door onze eigen competenties en persoonlijkheid. Daarnaast staat elke van ons ook onder sterke invloed van familie en vrienden. De verwachtingen zijn niet voor iedereen dezelfde, zoals onlangs nog bleek over de verschillende behandeling van kinderen met een migratie-achtergrond in de klas. Die ‘bias’ is vaak onbewust. Je moet het willen zien.

We weten dat in Belgie de grote meerderheid van mensen die part-time gaan werken zodra er kinderen komen, vrouwen zijn. Omdat iedereen het doet. Omdat er vaak niet eens over gepraat wordt. Vaderschapsverlof wordt niet door iedereen opgenomen. Werkgevers denken vaak ten onrechte dat iemand die het even rustiger aan wil doen, eigenlijk geen echte ambitie heeft. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de jonge ouders na enkele jaren met kleine kinderen er volop terug voor gaan. Toch is het klassieke rollenpatroon in ons land gebeiteld in beton. Het verandert haast niet. Goed bedoelde wetten voor een betere work-life-balance houden zo de ongelijkheid in stand. De overheid zou daar eens naar mogen kijken. Hoe inclusief zijn al die regels? Zorgen ze ervoor dat al het divers talent echt ontwikkelt?