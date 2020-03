Wanneer viraal succes tot écht succes leidt…

Awbery zag intussen het aantal volgers op haar Instagramaccount stijgen van enkele tienduizenden tot meer dan 600.000 en kreeg van Ellen DeGeneres een jaarabonnement van de Londense metro én een cheque van 10.000 pond. Of "a star is born" ook daadwerkelijk zo zal zijn, is nog afwachten. Maar viraal succes op sociale media kan soms erg grote gevolgen hebben, zoals volgende 5 beroemdheden intussen bewezen hebben:

1. Darren Criss

"Je zit nog midden in een leerproces en bent nog erg kneedbaar. Bovendien is het niet zo erg als iets tegenvalt en je kan experimenteren zonder directe consequenties. Kortweg, je studententijd is ideaal om je als acteur te positioneren." Die conclusie maakte een van de 3 oprichters van het YouTubekanaal Team StarKid in 2015.

In 2009 ging een van hun eerste filmpjes die daar gepubliceerd werden viraal, een Harry Potter-parodie die intussen meer dan 16 miljoen keer bekeken werd. Hoofdrolspeler van dienst was de toen nog onbekende Darren Criss: "We concentreerden ons op YouTube omdat het goedkoper was om daar filmpjes te publiceren dan bijvoorbeeld om dvd’s te maken. Dat een van die filmpjes dan viraal ging, was puur geluk", aldus Criss op nieuwswebsite Forbes.