Eerste waterfabriek in ons land levert drinkwater in Oostende en Middelkerke

Het vuile, brakke water is een mengeling tussen zoet en zout. De fabriek haalt het water uit het kanaal Brugge-Oostende en filtert het. Dat duurt ongeveer een uur. Het waterproductiecentrum is goed nieuws. Door de droogte die we al enkele zomers kennen, is er minder grondwater. En aan de kust zijn er in de zomer veel toeristen waardoor er in die periode ook extra drinkwater nodig is.

Wellicht volgen er in de toekomst nog andere gemeenten. Christophe Peeters van de watermaatschappij Farys: "Je moet dicht bij een bron zitten om het water er uit te halen. Dat is in Oostende het geval dankzij het kanaal Brugge-Oostende. In nood kunnen we ook andere gemeenten helpen. Stel dat er ergens een leiding springt, kunnen we zelfs terugpompen tot in het binnenland."