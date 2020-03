Wateroverlast in Westvleteren: tent voor chirofuif staat onder water

Het water staat in en rond de tent zo'n halve meter hoog. In allerijl is vandaag nog een nieuwe plek gevonden, iets verderop. Op een hogergelegen weide wordt nu in sneltempo een nieuwe tent opgezet. Niet zo vanzelfsprekend, maar de fuif komen zo'n 1000 mensen. De inkomsten zijn hoognodig omp het zomerkamp mee te betalen. Hoofdleider Jarne Vermeulen: "De firma kan tegen morgen nog een even grote tent bouwen. Gelukkig hebben de gemeente, de brandweer en de politie ook snel hun goedkeuring gegeven. Zo kan de fuif morgen gewoon plaats vinden zoals gepland."