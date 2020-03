Zorgcentrum voor mensen met mentale beperking dient bezwaar in tegen komst windturbines in Schoten

Zorginstelling De Vier Notelaars dient een bezwaarschrift in tegen de komst van twee windturbines in Schoten. De bewoners van het zorgcentrum zijn mensen met een mentale beperking. "Zij gaan veel meer last hebben van de windturbines, want ze zijn veel gevoeliger voor prikkels. De slagschaduw of de geluiden van de turbines kunnen een epilepsie-aanval veroorzaken. Elke prikkel kan er één te veel zijn", zegt directrice Caroline Van Caubergh.

"We zitten momenteel in een rustig gebied met weinig prikkels. Het verkeer dat langs het Albertkanaal rijdt, valt goed mee. Enkel tijdens de spits komt er meer verkeer voorbij. De turbines gaan dag en nacht én in het weekend draaien."