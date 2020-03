Zeldzame eerste editie van werk van Isaac Newton uit 17e eeuw ontdekt in bibliotheek op Corsica

Het was Vannina Schirinsky-Schikhmatoff, het hoofd conservering en restauratie bij de Fesch erfgoedbibliotheek in Ajaccio, die het werk ontdekte. Ze kwam op het spoor van het boek uit de 17e eeuw toen ze een index van de werken bestudeerde van Lucien Bonaparte, de stichter van de bibliotheek en een broer van Napoleon.

"Toen ik onderzoek aan het doen was naar een lijst van het fonds Lucien Bonaparte, zag ik dat er een Newton in zat. Het was de datum die mijn aandacht trok, aangezien het boek was uitgegeven tijdens het leven van Newton", zo zei Schirinsky-Schikhmatoff aan het Franse persbureau AFP.

"Na een hele zoektocht heb ik dan de 'heilige graal' gevonden in de patrimoniale zaal, verloren in de hoogte, verborgen. De buitenkant is een beetje beschadigd maar van binnen is het in een uitstekende staat. Dit werk is de hoeksteen van de moderne wiskunde", zo zei ze.

"Door opzoekingen te doen, werd ik me ervan bewust dat het gaat om een werk waarvoor men zou vechten. Er bestaan 400 exemplaren van in het Engels en 80 in het Latijn. Een uitgave in het Latijn is enkele jaren geleden verkocht op een veilig van Christie's voor 3,7 miljoen dollar, en het is wel degelijk die uitgave die zich in de bibliotheek van Ajaccio bevindt", voegde Schirinsky-Schikhmatoff er nog aan toe. Die eerste editie werd in 2016 in New York verkocht aan een onbekende koper.