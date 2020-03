Lange files op de (snel)wegen rond Gent door grote werkzaamheden aan de R4

Voor pendelaars die niet te ver wonen: als je dat kan, ga met de fiets. Ga je toch met de auto, dan geven we je aan paar tips mee. Hou er echter rekening mee dat alle wegen in de ruime omgeving van Merelbeke aardig vol zullen zitten.

Je komt van op de E40 vanuit Brussel en je gaat richting Gent-Zeehaven. Rij op de E40 door tot in Zwijnaarde. Daar neem je de E17 richting Antwerpen. In Destelbergen kan je rechtstreeks naar de R4. In principe is het mogelijk om te rijden via de afrit van Wetteren en dan via de N9 naar de oprit van de R4 in Melle. Dat is echter geen verstandige beslissing. In Kwatrecht en Melle zijn de files op een normale dag al lang, en dat zal maandag alleen maar erger zijn.

Je komt van op de E40 vanuit Brussel en je wilt de R4 richting Eeklo volgen. Is je bestemming Merelbeke, de zone rond Ghelamco of de N60 (Technologiepark)? Rij dan door naar Zwijnaarde en neem daar de afrit UZ Gent op de E17. Via de Ottergemsesteenweg bereik je dan de R4, en dan kan je alle kanten uit. Het probleem is wel dat de afrit naar UZ Gent tussen acht en negen uur al compleet vol zit.

Rond dat tijdstip kan je misschien beter op de E40 door rijden tot de afrit Sint-Denijs-Westrem. Net voor de brug over de ringvaart kan je de R4 richting Merelbeke bereiken. Is je bestemming daarentegen Drongen, Evergem, of Eeklo: rij op de E40 sowieso door naar de afrit Sint-Denijs-Westrem en volg dan de wegwijzers naar Eeklo of Zelzate.

