"Zo braaf dat "Rapper’s delight" was. De agressie in de rapmuziek is pas jaren later gekomen"

Master Gee: "Nadat ik iemand ritmisch doorheen een microfoon had horen praten, wilde ik dat ook doen. Ik ben dan als dj beginnen werken, inclusief het rappen. Maar verder dan op feestjes gebeurde er niets mee. Niemand dacht dat daar commercieel iets bij te winnen viel. Tot Sylvia Robinson, die begonnen was met een eigen hiphoplabel, namelijk Sugar Hill Records, besloot om het rappen op plaat te zetten. Ze zocht naar plaatselijk talent en vond zo mij, nadat ik in haar auto gerapt had, Big Bank Hank, die in een pizzeria werkte en rapte als ontspanning, en Wonder Mike. Omdat ze niet tussen ons drieën kon kiezen, heeft ze ons maar allemaal samengezet." (The Guardian, mei 2017)

Wonder Mike: "Nadat ze ons alle 3 had horen rappen, zei Sylvia: "Drie is mijn favoriete getal." We zijn dan alle 3 naar de opnamestudio mogen afzakken." (Moo Kid Music, juni 2016)