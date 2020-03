Zwaargewonde bij arbeidsongeval in Balen: man komt onder takelbrug terecht

Bij zinkbedrijf Nyrstar in Balen is vanochtend rond acht uur een arbeidsongeval gebeurd. Een 35-jarige arbeider kwam er onder een takelbrug terecht. Hij zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Dat duurde een hele tijd.

De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend of hij in levensgevaar is. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, moet nog onderzocht worden. De politie is momenteel ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Ook de arbeidsinspectie en het lab gaan ter plaatse.