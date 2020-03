Advocaat Sven Mary: "Ik neem geen vrouwen meer aan op mijn kantoor"

Het Laatste Nieuws heeft dit weekend een interview met "drie bekende alfamannen" over hoe ze omgaan met #metoo: comedian Alex Agnew, journalist Dirk Draulans en advocaat Sven Mary. Alle drie brengen ze begrip op voor de #metoo-beweging, die opkomt tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze benadrukken ook dat ze zich altijd correct gedragen hebben tegenover vrouwen.

Maar Mary, die bekend werd als advocaat van onder anderen Salah Abdeslam, Silvio Aquino en Fouad Belkacem, komt toch met een opvallende uitspraak: hij wil geen vrouwelijke advocates meer in dienst nemen. "Dat is jammer, want er studeren veel bekwame en intelligente dames af", geeft Mary toe. "Maar ik heb eens een probleem gehad met een stagiaire die beweerde dat ze haar slechte evaluatie te danken had aan het feit dat ze niet op mijn avances was ingegaan, en ik wil mezelf niet meer aan dat soort risico's blootstellen. Uiteraard heeft ze bot gevangen omdat haar klacht nergens op gebaseerd was."