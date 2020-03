Antwerpse muziekgroep De Strangers ontvangt Prijs voor de Vrijheid van liberale denktank Libera

De prijsuitreiking vond plaats in de Spiegelzaal van het Paleis op de Meir in Antwerpen. Door de coronadreiging leek het er even op dat enkel Nest Adriaensen aanwezig zou zijn, maar ook Bob Van Staeyen, Alex Boeye en John De Wilde maakten uiteindelijk hun opwachting. "Dit is een van de mooiste prijzen die we gekregen hebben. Dit hadden we niet verwacht", zei Nest.

Eerdere winnaars van de prijs zijn onder anderen Nederlands populistische politicus Thierry Baudet (2018), Studio 100-oprichters Hans Bourlon en Gert Verhulst (2017), Katoen Natie-baas Fernand Huts (2016) en politicus Jean-Marie Dedecker (2015).