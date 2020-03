16 miljoen mensen in quarantaine in Noord-Italië, aantal besmettingen in ons land opgelopen tot 169

In de Amerikaanse staat New York is vanwege het nieuwe coronavirus de noodstoestand uitgeroepen. Momenteel zijn er daar 76 bevestigde gevallen, zo stelde gouverneur Andrew Cuomo zaterdag in de hoofdstad Albany. Voorlopig zijn er geen overlijdens door het nieuwe coronavirus.

In de staat wonen een goede 20 miljoen mensen, van wie ongeveer 8,5 miljoen in de metropool New York City.

In de Verenigde Staten is een noodtoestand in de eerste plaats een belangrijke bureaucratische stap, omdat bevoegdheden van nationaal niveau naar regionale of lokale autoriteiten kunnen verschoven worden. In het geval van corona zouden staatsambtenaren sneller inkoopopdrachten kunnen uitvaardigen voor de verzorging van zieken of hulp sturen naar steden waar er bijzonder veel gevallen zijn, aldus Cuomo.

Ook in de staten Californië, Maine en Washington is al de noodtoestand uitgeroepen. Volgens tellingen van de New York Times waren er in de VS tot zaterdagmiddag ongeveer 350 bevestigde gevallen en 17 doden.