Derdehands rook: hoe rokers ook in rookvrije ruimtes schadelijke stoffen kunnen verspreiden

"In deze werkelijke omstandigheden zien we dat groepen mensen die zich eerder in een ruimte bevonden waar is gerookt geconcentreerde hoeveelheden gevaarlijke gassen ruimtes binnenbrengen waar niet mag worden gerookt", zegt onderzoeker Drew Gentner. "Mensen zijn substantiële dragers van derdehands rook. Het idee dat iemand beschermd is tegen de gevaarlijke effecten van sigarettenrook omdat ze er niet rechtstreeks mee in contact komen via tweedehands rook, klopt dus niet."