Drie keer meer doping onderschept in postpakketten

Op het volledige cijfer is het nog even wachten, maar nu al blijkt dat 2019 eruit springt: 829 pakketten met doping werden onderschept, tegenover 283 in 2018. "Dat komt vermoedelijk voor een groot deel omdat er steeds meer mensen op zoek zijn naar prestatiebevorderende middelen", vertelt Ann Eeckhout van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). "Daarnaast wordt er ook beter gecontroleerd. De experten van de douane krijgen steeds meer ervaring in het herkennen van pakketten met illegale producten. Maar we zien wel dat het totaal aantal onderschepte geneesmiddelen stabiel blijft, en dat het aandeel van hormoonproducten daarin enorm toeneemt. Dus dat wil zeggen dat de vraag ook steeds groter wordt."