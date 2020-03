Ex-voetballer Ronaldinho nu toch opgepakt voor paspoortfraude

Bij aankomst op de luchthaven woensdag waren de twee al eens ondervraagd. Maar nadien mochten ze beschikken. Na verder onderzoek heeft het Paraguyaanse gerecht vannacht dan toch beslist om de twee alsnog terug op te pakken en mogelijk te vervolgen. Het is niet duidelijk of Ronaldinho en zijn broer ook effectief voorlopig naar de cel moeten. De twee werden vannacht opgepakt door de politie, in hun hotel.

Ronaldinho - 39 ondertussen - speelde in Europa bij Paris Saint Germain, Barcelona en AC Milan. Met Barcelona won hij in 2006 de champions league. Met Brazilië werd de dribbelkoning in 2002 ook wereldkampioen.