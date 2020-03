Door een verzakking van het wegdek is er geen verkeer meer mogelijk op de Sint-Pietersvliet, in de Sint-Paulusstraat en op de Sint-Paulusplaats in Antwerpen. De hinder zal nog het hele weekend aanhouden, meldt de lokale politie. De weg is afgesloten tussen de Orteliuskaai en Klapdorp. Ook het openbaar vervoer ondervindt hinder door de wegverzakking.