Honden kunnen warmte waarnemen met een 'infraroodsensor' in hun neus

De onderzoekers maakten ook fMRI-scans van een aantal honden terwijl ze blootgesteld werden aan neutrale objecten op kamertemperatuur of warme objecten. Een fMRI of functionele MRI kan beelden maken van actieve hersenen en in 'real time' verschillen tonen in de activiteit.

"We keken of we een gebied in de hersenen konden vinden dat een hogere activiteit vertoonde als de honden blootgesteld werden aan een warmer object", zei Bálint. En dat bleek het geval te zijn: bij de warme objecten lichtte de linker pariëtale somatosensibele schors van de honden op, bij de neutrale objecten niet.

Dat gebied in de hersenen speelt waarschijnlijk een cruciale rol bij het registreren van informatie van verschillende zintuigen, en het gebied dat in dit geval oplichtte, verschilde duidelijk van de gebieden die betrokken zijn bij het gehoor en de reukzin volgens de onderzoekers.

Die sluiten niet uit dat ook andere vleeseters hetzelfde vermogen zouden hebben als honden. "Het is mogelijk dat andere carnivoren een gelijkaardig infrarood zintuig bezitten, en dat voegt een nieuw hoofdstuk toe aan het verhaal van de relaties tussen prooien en roofdieren", zei Ronald Kroger, een specialist zintuigen aan de Lund Universitet.

"De jachtstrategieën van roofdieren moeten opnieuw geëvalueerd worden en de biologie van prooidieren moet opnieuw bekeken worden vanuit het oogpunt van roofdieren die lichaamswarmte kunnen gewaarworden", voegde hij eraan toe.

Onder de honden in de test waren er golden retrievers en bordercollies. Het ging om huisdieren die met hun baasjes naar de testlaboratoria kwamen.

De studie van de Zweedse en Hongaarse onderzoekers is gepubliceerd in Scientific Reports van Nature Research. Dit artikel is voor een deel gebaseerd op een persbericht van Reuters.