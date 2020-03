BEKIJK: Iconische watertoren gaat tegen de vlakte op de voormalige Opel-terreinen in Antwerpen

"Met het slopen van deze toren kiezen we voor een nieuwe toekomst van dit gebied en geven we het symbolische startschot voor de herinrichting van de Churchillsite. De site is met haar strategische ligging dé ideale locatie om de transitie in de Antwerpse chemiecluster te versnellen. Als haven willen we hier onze duurzame en circulaire ambities echt waarmaken. Met het nieuwe inrichtingsplan beoogt Port of Antwerp honderden nieuwe jobs die verder bijdragen aan de duurzame groei van onze haven", zegt havenschepen Annick De Ridder.