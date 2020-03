Internationale Vrouwendag: Hoe de hashtag #VraieFemmeAfricaine Afrikaanse mannen in hun hemd zet

Bintou Mariam Traoré krijgt veel kritiek op de campagne die ze lanceerde. Op Twitter krijgt ze bijna dagelijks giftige opmerkingen. Ze wordt verweten geen ‘echte Afrikaanse vrouw’ te zijn omdat ze feministe is.

Feminisme heeft een slechte bijklank in Afrika. De strijd voor gendergelijkheid werd en wordt vaak gezien als ‘te wit’, opgelegd door het westen.

Het feminisme in Zwart-Afrika heeft zich dan ook lang niet gericht op gendergelijkheid, zoals in het westen wel het geval was. De Afrikaanse vrouwenbeweging is gevormd door het verzet tegen de westerse overheersing en racisme. Hun eerste doel was de sociale omstandigheden veranderen, en niet zozeer persoonlijke of seksistische omstandigheden.

Maar dat is nu aan het veranderen is. Dat bewijst het enorme succes (ook in Afrika) van de TED-talk en later ook het boek van de Amerikaans-Nigeriaanse schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie: “We moeten allemaal feminist zijn.” Daarin houdt ze een pleidooi voor gendergelijkheid.