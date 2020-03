Leopold II-tunnel in Brussel krijgt binnenkort een vrouwennaam

Het wordt even wennen binnenkort als we de verkeersinformatie tijdens de spitsuren volgen. Zowat dagelijks is de drukte in de Leopold II-tunnel een thema in die overzichten. Tijdens werkdagen rijden er zo'n 80.000 voertuigen door de tunnel van Koekelberg naar het centrum van de hoofdstad en omgekeerd. Maar het Brussels Gewest heeft een procedure opgestart voor een nieuwe naam. Welke? Die keuze gebeurt in overleg met de inwoners.