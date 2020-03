Libanon is bankroet: "De corruptie heeft de staat opgegeten"

Maandag moet Libanon een schuld van 1,2 miljard dollar (1,06 miljard euro) aflossen, maar volgens premier Hassan Diab zal dat niet gebeuren. Volgens hem is de schuld nu opgelopen tot meer dan 170 procent van het bruto binnenlands product en is dat meer dan wat het land kan dragen. Volgens cijfers van de Wereldbank zou 40 procent van de Libanezen binnenkort onder de armoedegrens leven.

Officieel is het land dus bankroet. De regering wil nu praten met de buitenlandse schuldeisers over een herschikking van de schuld. Concreet zouden die een deel van hun vorderingen moeten afschrijven. Volgens sommige waarnemers zou dat tot 60 procent van de vorderingen kunnen gaan. Wel zit slechts een derde van de 90 miljard dollar (bijna 80 miljard euro) schulden in het buitenland, de rest zit vooral bij Libanese banken. Het is een voorlopig hoogtepunt van een financiële, economische en politieke crisis die al meer dan een jaar aan de gang is.