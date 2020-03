Vrouwen én mannen leven langer in landen met meer gendergelijkheid

Een toename van 10 procent in de door de auteurs ontwikkelde gelijkheidsindex voor onderwijs - wat overeenstemt met een toename van 4,9 procent van de inschrijvingen in het lager, middelbaar en hoger onderwijs van een land - wordt geassocieerd met een 2 jaar langere levensverwachting voor vrouwen, en een levensverwachting vanaf de geboorte van bijna een jaar langer voor mannen.

En dat blijft zo zelfs nadat men voor de individuele landen rekening heeft gehouden met het bruto binnenlands product, de werkloosheidscijfers, de verstedelijking en de binnenlandse uitgaven voor gezondheidszorg van de regeringen.

Dezelfde toename van 10 procent in de gelijkheidsindex voor onderwijs wordt ook geassocieerd met een vermindering van bijna 60 sterfgevallen in het kraambed op 100.000 levende geboorten op nationaal vlak.

De gelijkheidsindex op het vlak van onderwijs wordt gedefinieerd als het gemiddelde product van de verhouding tussen de inschrijvingen in het onderwijs van mannen en vrouwen in een land, en het percentage vrouwen dat ingeschreven is in alle niveaus van het onderwijs op het totaal.

Anderzijds is een toename van 10 procent, dit keer van de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt, verbonden met 15 minder sterfgevallen van moeders bij de bevalling op 100.000 levende geboortes, en een verlenging met bijna een jaar van de levensverwachting vanaf de geboorte voor vrouwen. Op de levensverwachting van mannen heeft deze toename geen effect.

De gelijkheidsindex op het vlak van werk wordt gedefinieerd als de gemiddelde verhouding in een land tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke hoger opgeleide en technische werkkrachten en managers, en de totale deelname van vrouwen in de beroepsbevolking.

De onderzoekers zeggen dat hun werk tot nog toe erop wijst dat een toename van de gendergelijkheid gunstige effecten kan hebben ook buiten het vlak van onderwijs en werk.

"Het verbeteren van de gendergelijkheid door het beleid en andere programmatorische tussenkomsten is een win-winsituatie", zei Gadoth. "Ons onderzoek toont aan dat het verhogen van de deelname van vrouwen aan de samenleving in haar geheel, grote positieve gevolgen heeft op de volksgezondheid en daarnaast ook de armoede vermindert, de mensenrechten ondersteunt en de persoonlijke inzet van mensen wereldwijd bevordert."

De studie van Jody Heymann en Adva Gadoth is verschenen in eclinicalmedicine, een medisch tijdschrift uitgegeven door The Lancet. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de University of California, Los Angeles.