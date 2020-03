Nederlandse overheid wil dat alle zieke inwoners van Noord-Brabant binnen blijven

In Nederland zijn er in totaal bijna 130 mensen besmet met het nieuwe coronavirus. "Voor veel van die infecties in Nederland is duidelijk waar ze vandaan komen" zegt Jaap van Dissel van het RIVM, het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid, aan NOS. "Bijvoorbeeld uit Noord-Italië waar mensen besmet zijn geraakt of door verspreiding van het virus binnen een gezin."

Maar in de provincie Noord-Brabant blijkt de situatie anders. "Daar zijn we niet meer in staat om in alle gevallen de oorsprong van de besmetting te vinden", stelt van Dissel. "Dat willen we dit weekend verder uitzoeken."

Daarom krijgen de inwoners van Noord-Brabant, die zich ziek voelen het advies om binnen te blijven en contact met anderen te vermijden. "Om te zorgen dat, mocht er sprake zijn van een virusinfectie als oorzaak van deze klachten, dat virus niet de kans krijgt om zich dit weekend verder te verspreiden."