Drie Saudische prinsen gearresteerd wegens "landverraad": staatsgreep of afrekening?

Huidig kroonprins Mohammed bin Salman regeert het land met harde hand en probeert het te moderniseren. Zijn internationaal imago is evenwel fors getaand door zijn autoritaire optreden (zelfs volgens Saudische normen), de moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul en door de bloedige en weinig succesvolle oorlog in Jemen. Wellicht is dat imago in Saudi-Arabië ook wel onder druk komen te staan door een aantal mislukkingen. De forse aanval op olie-installaties, waarbij eind vorig jaar de olieproductie een tijdlang gehalveerd werd, was ook een klap voor de kroonprins.