Seriemoordenaar Michel Fourniret bekent nieuwe moord, op meisje van 9

De 77-jarige seriemoordenaar werd eind november vorig jaar aangeklaagd in het onderzoek naar de verdwijning van Mouzin. Hij ontkende lang iets te maken te hebben met haar verdwijning, maar tijdens drie dagen van ondervragingen die vrijdagavond werden afgesloten in het bureau van onderzoeksrechter Sabine Kheris ging hij tot bekentenissen over.

Het parket heeft niet gezegd of Fourniret aanwijzingen heeft gegeven over waar het lichaam van het meisje ligt of over het verloop van de feiten.