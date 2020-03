Wie bouwt 5G-netwerk uit? VS waarschuwt België zeker niet in zee te gaan met Chinese Huawei

De Verenigde Staten voeren de druk op ons land op om zeker niet in zee te gaan met de Chinese telecomreus Huawei voor de uitbouw van 5G, dat is het nieuwe supersnelle mobiele internet waarop we in de toekomst onze data zullen versturen. De Amerikaanse regering dreigt ermee om niet langer gevoelige inlichtingen te delen als ons land met China in zee gaat. In een interview met VRT NWS waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur voor spionage.