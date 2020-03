Nomade Tijs Synaeve leest in de krant een artikel over het overlijden van Dave Bald Eagle. Chief van een Lakota-Indianenstam in South Dakota, die in België was om een reeks voorstellingen te geven op Expo '58. Het is daar dat hij zijn vrouw, de Belgische Josée Kesteman leerde kennen. Josée woont nog steeds in South Dakota. Tijs besluit z'n job als ambtenaar op te geven en hij reist naar South Dakota om de bijzondere vrouw te ontmoeten.