Alweer nieuwe stafchef voor het Witte Huis

Meadows volgt Mick Mulvaney op die de functie tot nu toe waarnam na het vertrek van John Kelly.

De 60-jarige Meadows, loyaal volger van Trump, zat sinds 2013 namens de staat North Carolina in het Huis van Afgevaardigden. Hij was lid van de zogenoemde House Freedom Caucus, een groep van ruim 30 zeer conservatieve Republikeinen.

De partij van Trump vormt de minderheid in het Huis waar in januari een afzettingsprocedure plaatsvond. De vertrekkende Mulvaney speelde daarin een cruciale rol. Hij verklaarde dat hij "aanzienlijke kennis uit de eerste hand" had van Trumps inspanningen om Oekraïne onder druk te zetten. Trump hield een getuigenis in het Huis van Mulvaney tegen. Trump stelde Mulvaney nu aan als de speciale gezant van de VS in Noord-Ierland.