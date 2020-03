"Eén persoon per gezin naar de winkel en wachten tot we binnen mogen": Belgen in quarantaine in Italië getuigen

Inge Vandenbussche woont in Ispra, aan de oevers van het Lago Maggiore in Lombardije. "De maatregelen komen verrassend en onwezenlijk over", zegt ze in "De zevende dag". "We dachten dat de situatie zou aanhouden tot 15 maart, maar toen kwam gisteravond het bericht dat alles erger wordt. We zitten nu in de rode zone waar we niet meer in of uit kunnen."