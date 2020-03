CD&V bevraagt leden over regeringsvorming: "Vasthouden aan Vlaamse meerderheid of toch niet?"

"Het is heel belangrijk om te horen wat onze leden daarvan denken, en we zullen er zeker rekening mee proberen te houden. Het hangt er natuurlijk van af hoeveel leden antwoorden, en welke richting de antwoorden uitgaan. Het is best om dat ruim te bevragen, en niet alles te laten beslissen door enkelen in Brussel", zegt Coens. En wat als die leden vinden dat een regering zonder Vlaamse meerderheid geen probleem is, stapt CD&V dan in een federale regering zonder de N-VA? "Ik denk dat we niet vooruit moeten lopen op wat onze leden vinden. Maar we zullen die bevraging zeker voorleggen aan het partijbestuur en de verschillende organen van onze partij."

Dat partijbestuur van CD&V komt morgen, maandag samen. Dan worden ook koninklijk opdrachthouders Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR) bij koning Filip verwacht voor een verslag van hun werk.