Al 366 doden door coronavirus in Italië, Frankrijk verbiedt bijeenkomsten van meer dan 1.000 mensen

Het blijft voorlopig onduidelijk wat er gaat gebeuren met geplande reizen naar Italie. Tot 3 april worden reizen naar de quarantainegebieden geannuleerd, maar vanaf het begin van de paasvakantie is er geen zekerheid meer. De touroperators overleggen daarover morgen met de overheid, zegt Pierre Fivet van de koepel van reisorganisaties.

"We verwachten wel wat vragen van reizigers over wat er later met hun reis gebeurt", vertelt hij. "In elk geval is het zo dat Buitenlandse Zaken uiteraard geen kristallen bol heeft over wat in de toekomst zal gebeuren. In elk geval gaan we nu nog niet over tot annulaties van reizen, ook niet naar de getroffen gebieden in Italië in de maanden juli, augustus en later, wanneer toch veel mensen daar vakantieplannen hebben."

Intussen proberen touroperators klanten die in de getroffen streken zijn, daar weg te halen. TUI heeft zijn klanten een sms gestuurd met het advies het gebied te verlaten, al is het niet duidelijk of dat nog zal kunnen. Voorlopig zijn er wel nog internationale vluchten uit Milaan.