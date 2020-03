DE FOYER #23: over Italië in lockdown, uw vragen voor Wouter Beke & de laatste Belgische couturier

Een groot gebied in Noord-Italië ging afgelopen nacht in lockdown in een poging de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Andrea Vreede, correspondente in Rome, bespreekt de draconische maatregelen vanuit de Italiaanse hoofdstad. In de studio minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V), viroloog Marc Van Ranst met de laatste cijfers en onze eigen reporter Steven Decraene die zopas nog in de getroffen regio was.

De voorbije weken zond u massaal vragen in over de welzijnsbevoegdheden van minister Wouter Beke. In deze podcast een gesprek over de budgetten voor personen met een beperking en ellenlange wachtlijsten. Ook het verhaal van Katrien en haar dochter die al 20 jaar van de ene psychiatrische instelling in de andere belandt.

Om af te sluiten een gesprek met de laatste couturier van België, Edouard Vermeulen van modehuis NATAN, al jaren de hofleverancier van koninginnen en prinsessen in binnen- en buitenland. En of hij zelf altijd prinselijk in haute couture gekleed gaat? U hoort in de podcast van deze week.