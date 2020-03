Jeroen Meus officieel gehuldigd als ereburger van Leuven: "Een grote eer"

Meus zelf reageerde "apetrots" op zijn erkenning. "Het is een grote eer", aldus de tv-kok. In de marge van de uitreiking stelde Meus "dat een mens een mens is ongeacht uit welk land hij of zij komt". "Het is de menselijk taak om voor iedereen te zorgen. Ik weiger verschillen tussen mensen te zien", aldus Meus die bevestigde dat hij zich ook volledig kan vinden in het streefdoel van het Leuvense stadsbestuur om een zeer verdraagzame stad te zijn. Als ereburger komt Meus terecht in het rijtje van een aantal gewezen rectoren van de KU Leuven en zuster Jeanne Devos.