Minister Beke beantwoordt vragen "Zevende dag"-kijkers: "Met middelen die ik heb zoveel mogelijk mensen helpen"

Minister Beke beantwoordde in de studio een reeks erg uiteenlopende vragen, onder meer over de wachtlijsten in de zorg, over problemen met het persoonsvolgend budget voor mensen met een beperking, vragen over de kostprijs van een verblijf in het rusthuis en de gevolgen van de besparingen in de dagelijkse werking van sommige welzijnsorganisaties.