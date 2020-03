Motorrijder komt om het leven in Edegem

Deze ochtend bij zonsopgang merkte een vrachtwagenbestuurder een motor op in de middenberm. Een slachtoffer werd toen nog niet opgemerkt. Toen de politie ter plaatse kwam zag die nog de motorrijder liggen in de middenberm. Het slachtoffer was overleden.

De jongeman bleek in aanraking te zijn gekomen met de middenberm. Hij botste vervolgens tegen een verlichtingspaal. Om hoe laat het ongeval is gebeurd, is niet duidelijk. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.