Nieuw overstromingsgebied in Alken moet centrum vrijwaren van wateroverlast

We krijgen al weken lang heel wat regen over ons en dan bewijzen overstromingsgebieden toch wel hun nut. De Vlaamse milieumaatschappij VMM heeft nu negen van die gecontroleerde overstromingsgebieden in Limburg.

Het nieuwe overstromingsgebied in Alken moet voorkomen dat het centrum van de gemeente nog overstroomt. Dat is in het verleden geregeld gebeurd, vertelt burgemeester Marc Penxten (N-VA): "In het centrum ligt het recreatiegebied De Alk, en het sportcentrum. We hebben al twee keer de sportvloeren er uit moeten halen, en we hebben de centrale verwarming naar boven moeten halen."



En ook een aantal inwoners kan meepraten over die wateroverlast. Guy Brauns onder meer: "Wij hebben om de x aantal jaren problemen van wateroverlast. De straat staat dan blank, vrij hoog. De laatste keer was het zo dat het water bijna aan de garage binnen liep." Guy hoopt dat het nieuwe overstromingsgebied nu soelaas brengt.

Het grootste wachtbekken in Limburg is dat aan het Schulens Meer, dat is momenteel voor een derde gevuld. En ook in de acht andere Limburgse wachtbekkens wordt water opgevangen.

Er worden momenteel nog enkele plekken bekeken voor bijkomende overstromingsgebieden in Limburg. Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA): "De bedoeling is om het aantal uit te breiden, met drie nieuwe overstromingsgebieden. We denken daarbij aan Voeren, Bocholt en Pelt."