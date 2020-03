Italië is nu met 7.375 besmettingen en 366 doden het meest getroffen land door het coronavirus na China

Dat betekent dat Italië Zuid-Korea achter zich gelaten heeft in het totaal aantal besmettingen buiten China. Het aantal doden in Italië is al enkele dagen hoger dan in Iran, als we China niet meerekenen. Dat toont aan dat het probleem in Italië nu erg groot is en snel uitbreiding neemt. Opvallend is ook dat Zuid-Korea met iets meer dan 7.000 zieken wel veel besmettingen heeft, maar met 50 doden relatief goed wegkomt.

De regering van premier Giuseppe Conte treedt echter drastisch op in Italië. Door het isoleren van de regio Lombardije en enkele provincies in andere regio's in het noorden, brengt hij de economische motor van Italië zo goed als tot stilstand. De impact van de quarantaine in het noorden zal evenwel pas later voelbaar zijn als het aantal besmettingen in Italië inderdaad daalt.

Overigens heeft de Italiaanse gezondheidsdienst 22 miljoen chirurgische mondmaskers gekocht. Die zullen vanaf 12 maart beschikbaar worden.