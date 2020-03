Proces over crash MH17 gaat morgen van start: nabestaanden hopen op gerechtigheid 

Morgen start in Nederland het proces over de crash van vlucht MH17. Dat toestel stortte vijfenhalf jaar geleden neer boven oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne. Uit onderzoek bleek al dat het vliegtuig werd neergeschoten vanuit pro-Russisch rebellengebied, met een Buk-raket, die vanuit Rusland naar Oekraïne was gebracht. Vier verdachten die verantwoordelijk zouden zijn voor dat transport, worden nu aangeklaagd voor moord. Onder de 298 slachtoffers waren ook 6 Belgen. De broer van Pierre Chardome is een van hen.