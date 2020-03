Radar en ijs kunnen helpen het ongrijpbare kosmische neutrino te vinden

Als we meer te weten komen over neutrino's, kan dat ons helpen om ook meer te ontdekken over ons Melkwegstelsel en de rest van het heelal.

"Deze neutrino's zijn fundamentele deeltjes die we niet begrijpen", zei Prohira. "En reacties aan een ultra hoge energie kunnen ons meer vertellen over enorme delen van het universum die niet op een andere manier voor ons toegankelijk zijn. We moeten uitvissen hoe we hen kunnen bestuderen, en dat is wat dit experiment probeert te doen."

Als een neutrino ergens in het universum gecreëerd wordt, beweegt het zich, omdat het bijna nooit interageert met iets anders, voort in een rechte lijn, en dat kan een groot voordeel zijn.

"Neutrino's zijn de enige deeltjes die we kennen die in een rechte lijn reizen - ze gaan recht door dingen", zei Prohira. "Er zijn geen andere deeltjes die dat doen: licht wordt geblokkeerd, andere, geladen deeltjes worden afgebogen door magnetische velden."

"Een neutrino wijst recht terug naar het ding dat het heeft geproduceerd. Het is dus een manier voor ons om deze processen met een extreme energie te identificeren en er meer over te weten te komen."

Zo weten onderzoekers niet waar kosmische stralen met een ultrahoge energie - energierijke protonen en atoomkernen uit de ruimte - vandaan komen. De gebeurtenissen die deze stralen voortbrengen, zouden ook neutrino's moeten produceren en als we die kunnen observeren, kunnen we ze - in een rechte lijn - terug naar de bron volgen.

“Het soort neutrino’s dat we met de radartechniek zullen kunnen detecteren zal ons meer kunnen vertellen over de extreem energetische astronomische verschijnselen in ons universum. Mogelijk brengt dit zelfs nieuwe natuurkunde aan het licht“, zei professor de Vries.

De studie van het team met K. de Vries en N. van Eindhoven van de Vrije Universiteit Brussel en onderzoekers uit de VS, Rusland en Taiwan, is gepubliceerd in Physical Review Letters. Dit artikel is onder meer gebaseerd op een persbericht van de VUB en een persbericht van de Ohio State University.