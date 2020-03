Van de Bijbel tot het coronavirus: quarantaine en afzondering als middel tegen ziekten

Maatregelen drongen zich op. In 1374 verdreef de hertog van Milaan Bernabo Visconti alle pestlijders uit zijn stad om afgezonderd in de bossen "te sterven of te genezen". Het eerste kwam het vaakst voor. De handelsrepubliek Ragusa (Dubrovnik, nu in Kroatië) aan de Adriatische Zee legde in 1377 aankomende schepen de verplichting op om 30 dagen voor anker te blijven liggen vooraleer mensen of lading aan land mochten worden gebracht. In Venetië werd dat later opgetrokken tot 40 dagen ("quaranta giorni"), van waar het woord quarantaine is afgeleid. Andere steden zoals Genua en Marseille volgden al spoedig dat voorbeeld.

Later werd op een eiland in de lagune van Venetië een "lazaretto" opgericht, waar mensen met besmettelijke ziekten verplicht in afzondering moesten gaan leven. De verspreiding van melaatsheid en pest werd niet verhinderd, maar de sterftegevallen in Venetië lagen toen beduidend lager dan elders in Europa en en ook dat voorbeeld vond navolging. Gelijkaardige maatregelen werden genomen toen later de gele koorts en syfilis toesloegen in Europa. (Lees verder onder de foto).