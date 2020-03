Viroloog Van Ranst over quarantaine in Italië: "Puur medisch gezien zou je dat niet doen, maar land staat onder druk"

Of de besmettingen met het coronavirus zullen milderen als de lente in het land is, durft Van Ranst niet met zekerheid zeggen. "Dat is wat we allemaal hopen. Dat was in het verleden met SARS ook zo, maar daar is geen garantie op."

Vanochtend kwamen er 31 nieuwe besmettingen bij in ons land. Het totale aantal ligt nu op 200.