Vlaamse Milieu-inspectie voert controle uit tijdens rallycross op Duivelsbergcircuit in Maasmechelen

De vorige vergunning van het rallycross circuit Duivelsberg in Maasmechelen liep af op 31 december 2019. De volledige aanvraag voor de nieuwe vergunning is te laat ingediend, zegt de Vlaamse Milieu-inspectie. En dus mogen er nu geen rallywedstrijden plaatsvinden, en dat was afgelopen weekend wel het geval.

Woordvoerster van de Vlaamse Milieu-inspectie, Brigitte Borgmans, legt uit: "Wij stellen nu een aanmaning op, om de exploitant aan te manen zich in regel te stellen. Hij moet er dus voor zorgen dat er een milieuvergunning is als er een nieuwe activiteit plaatsvindt." Zo lang er geen nieuwe activiteit meer is, stelt de Vlaams Milieu-inspectie geen PV op.

De uitbater van het Duivelsbergcircuit wacht intussen de procedure over de nieuwe vergunningsaanvraag af. De provincie Limburg zou daar eind mei een uitspraak over moeten doen. Mathieu Vanhoef: "Die uitspraak gebeurt in principe ten laatste op 27 mei. Is die gunstig kan de volgende wedstrijd doorgaan, is die ongunstig, dan moeten wij overwegen in beroep te gaan." De volgende wedstrijd op het Duivelsbergcircuit is gepland op 5 juli.